Tekirdağ Valisi Yıldırım AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Yıldırım, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" başlıklı fotoğrafını seçen Yıldırım, "yaşam" kategorisinde Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Vali Yıldırım, fotoğrafların 2020 yılında yaşanan önemli olayları yansıttığını söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Yıldırım, özveriyle görev yapan AA muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman