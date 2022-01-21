Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaretler

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Şeref Defteri'ni imzalayan Tuğgeneral Okyar, ardından Vali Yıldırım ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında Tuğgeneral Okyar'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Yıldırım ile bir süre görüşen Tuğamiral Paşaoğlu'na Sahil Güvenlik 88. Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Burak Akanpınar da eşlik etti.