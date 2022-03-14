Tekirdağ Valisi Yıldırım "14 Mart Tıp Bayramı"nı kutladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birinin de sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta olduğunu belirtti.

İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ortak hedeflerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Devletimiz, tüm vatandaşlarımızın yaşama ve maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını her zaman korumuş, desteklemiş ve gerekli çalışmaları tam zamanında ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve destekleri ile sağlık alanında ülkemizde büyük bir dönüşüm yaşanmıştır.

Sağlık teknolojisi altyapısının hızla iyileşmesi, hastanelerde yatak sayısının artması, ilaç sanayisi alanında yaşanan gelişmeler, farklı alanlarda uzmanlaşan hekim sayısındaki artış bu dönüşümü sağlayan etkenlerden birkaçıdır. Son zamanlarda sağlık hizmetleri alanında tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de önemli adımlar atılmış, şehir hastanemiz açılmış, hastanelerimize yeni üniteler eklenmiş, sağlık personeli sayımız artmıştır. Bu gelişmeler sayesinde, vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmaya başlamıştır."

Yıldırım, Tekirdağ'ın sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve yeni açılan hastanelerle sağlık kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlimizin donanımlı hastanelere ve başarılı personellere sahip olması sebebiyle, çevre illerden ve yurtdışından pek çok hasta ilimize gelerek sağlık hizmeti almaktadır. Tekirdağ'ın sağlık alanında daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz süreçte, sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görevde bulunduklarını, ne kadar kutsal bir meslek icra ettiklerini bir kez daha anlamış olduk.

Bu günlerde her zaman olduğu gibi önce insan diyerek sağlımız için yorulmadan, fedakarca emek vermeye devam eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vefat eden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."