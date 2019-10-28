Tekirdağ valisi, yarıdan başlatılan istiklal marşı'nı yeniden okuttu

28.10.2019 16:07

Tekirdağ Valisi, yarıdan başlatılan İstiklal Marşı'nı yeniden okuttu

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sırasında çalının İstiklal Marşı'nın yarıdan başlaması üzerine Vali Aziz Yıldırım, müdahale ederek yeniden başlattı.

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törene Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından bilgisayardan okunan İstiklal Marşı'nın okunmasına geçildi. Ancak İstiklal Marşı'nın yarıdan başlaması üzerine Vali Aziz Yıldırım, görevliyi yanına çağırarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın tekrarlanmasını istedi. İkinci kez ise saygı duruşunun atlanıp direkt İstiklal Marşı'nın çalınması üzerine Vali Yıldırım, görevlileri ikinci kez uyardı. Uyarı üzerine bayraklar gönderden indirilip yeniden çekilmeye hazırlanırken, törene katılanlar bilgisayardan İstiklal Marşı'nın çalınmasını beklemeden hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende yaşananların ardından konuşan Vali Aziz Yıldırım, Osmanlı Devleti'nin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Aziz milletimiz, Cumhuriyetine demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğine ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonrada göstermeye devam edecektir. Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. 96'ncı kuruluş yıldönümünde aziz hatıranızı yad ediyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum dedi.

Kaynak: DHA