Tekirdağ Valisi'ni Karşılama Kuyruğu

TEKİRDAĞ'a atanan Vali Aziz Yıldırım, valilik bahçesindeki karşılama töreninin ardından görevine başladı.

Valiler Kararnamesi'yle Muş'tan Tekirdağ Valiliği'ne atanan Aziz Yıldırım bugün kente gelerek görevine başladı. Valilik bahçesinde düzenlenen karşılama törenine Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Vali yardımcıları, Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Karşılamaya katılanlar bahçede uzun kuyruklar oluşturdu.

Vali Yıldırım, birlikte çalışma gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, "Arkadaşlar hepinize merhaba cennet vatanımızın bir ilinden başka bir iline Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile atanmış bulunuyoruz. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Muş'ta tarım ve hayvancılık çok fazlaydı burada da sanayi ve tarımın çok fazla olduğunu biliyoruz. İnşallah burada da hizmetlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Bu konuda zaten gerek daire amirlerimiz, gerek basınımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerek vatandaşımız belediyelerimiz ile birlikte çalışma gayreti içerisinde olacağız. Tek bir gayemiz var Tekirdağ'a, Tekirdağlıya ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına, devletimize hizmet etmektir gayemiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Vali Yıldırım konuşmasının ardından makamına geçerek görevine başladı.

- Tekirdağ