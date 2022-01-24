Tekirdağ Valisi İstanbul sınırına gidip tek tek uyardı - Haberler
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Tekirdağ Valisi İstanbul sınırına gidip tek tek uyardı

Tekirdağ Valisi İstanbul sınırına gidip tek tek uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ Valisi Yıldırım, kar felaketi yaşayan İstanbul'un sınırına giderek, İstanbul'a geçiş yapılmaması konusunda talimatları yerinde verdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Yıldırım, kar felaketi yaşayan İstanbul'un sınırına giderek, İstanbul'a geçiş yapılmaması konusunda talimatları yerinde verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile Tekirdağ'dan İstanbul'a girişyapacak araçların kontrol edildiği Polis Uygulama Noktalarında denetimlerde bulundu.

Vali Yıldırım görevli personellere, araç sürücülerine gerekli ikazları yaparakİstanbul'daki hava şartlarınormale dönene kadar İstanbul istikametine araçların gidişlerine izin vermemeleri konusunda talimat verdi.

Vali Yıldırım'a denetimleri esnasında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ Valisi İstanbul sınırına gidip tek tek uyardı

Tekirdağ Valisi İstanbul sınırına gidip tek tek uyardı

Tekirdağ Valisi İstanbul sınırına gidip tek tek uyardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Haber

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