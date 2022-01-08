Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın ziyaretleri

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanesi şantiyesi ile Kapaklı Çocuk Akademisi ve Gündüz Bakımevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, inşaat alanını gezerek Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan'dan inşa süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kapaklı'nın büyük bir ilçe olduğunu belirterek, "Hastanenin yapımında emeği geçen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'e, yönetim kurulu üyelerine, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra projesi Kapaklı Belediyesi tarafından hazırlanan, yapım süreci Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) yürütülen Kapaklı Çocuk Akademisi ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret eden Yıldırım, çalışmalarla ilgili bilgi adlı.

Vali Yıldırım'a Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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