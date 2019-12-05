Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

05.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:52

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Yıldırım, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafını seçen Yıldırım, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın Azmi" karesine oy verdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

Bazı fotoğrafların taşıdığı anlam, bazılarının da sanat açısından güzel olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ben fotoğrafları seçerken içinde taşıdıkları anlamları önemsedim. Mehmetçiğimiz gittiği yere barış, umut götürüyor ve oradaki acıları dindiriyor. Döndüklerinde de orada güler yüzlü insanlar bırakıyorlar. Barış Pınarı Harekatı'nda da Mehmetçiğimiz orada ki çocuğun yüzünü güldürmüş, çok büyük anlam yüklü fotoğraf. Yaşam kategorisinde de kış şartlarında her gün mücadele ederek okula kar içerisinde giden ilkokul öğrencilerimizin olduğu fotoğraftan yana kullandım. Görsel ve teknik olarak güzel bir fotoğraf. Bir engelli sporcunun yaşam sevincini ortaya koyduğu, kollarınız olmasa bile yüzebileceğinizi gösteren fotoğraftan yana oyumu kullandım. Sporcumuzun azmini takdir ediyorum. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."

Kaynak: AA