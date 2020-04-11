Tekirdağ Valiliğinden sokağa çıkma yasağı açıklaması Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi ve işletmelerin cezalandırılacağı bildirildi.

Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağına uymayan kişi ve işletmelerin cezalandırılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplandı.

Mecliste, İçişleri Bakanlığı genelgesinde sokağa çıkma yasağı dışında tutulan işletmeler ile genelgede yasaktan muaf tutulan kurumların yönetici ve çalışanlarının dışarı çıkabileceği kararlaştırıldı.

Öte yandan yasağa uymayan kişilere ilişkin, "Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı oy birliği ile alınmıştır." kararı alındı.

Kaynak: AA