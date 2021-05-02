Tekirdağ Valiliğinden kentte gazetelerin toplatıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığı açıklandı
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Tekirdağ Valiliğinden kentte gazetelerin toplatıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığı açıklandı

Tekirdağ Valiliğinden kentte gazetelerin toplatıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığı açıklandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Valiliği, gazete bayilerinden gazetelerin toplatıldığına ilişkin kentte uygulama yapılmadığını ve bu konuda şikayet olmadığını bildirdi.

Tekirdağ Valiliği, gazete bayilerinden gazetelerin toplatıldığına ilişkin kentte uygulama yapılmadığını ve bu konuda şikayet olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tekirdağ'da "yoğunluk oluşuyor" diye gazete bayilerinden gazetelerin toplatıldığına ve gazete almak için gidenlerin gazete bulamadıklarına dair haberlerin yazılı basın ve sosyal medyada yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Anayasada güvenceye alınan "basın özgürlüğü ve habere ulaşma hakkının" kanunlar çerçevesinde devletin bütün kurumlarıyla titiz şekilde korunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde valiliğimiz ve hiçbir kaymakamlığımızda bu doğrultuda bir karar alınmamış olup, böyle bir uygulama yapılmamış, böyle bir durumun varlığına dair de bir şikayet veya müracaata da rastlanılmamıştır. Bu tür iftira ve provokasyon niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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