Tekirdağ Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

08.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:03
Tekirdağ Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Tekirdağ Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "aşı uygulaması" konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Tekirdağ Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "aşı uygulaması" konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Valiliğin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığından yapılan paylaşıma yer verildi.

Kovid-19 aşı uygulaması konusunda tanınmayan numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gereken paylaşımda, bu gibi durumların 155 Polis İmdat İhbar Hattı ve 156 Jandarma İhbar Hattını arayarak bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliksiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı randevu oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin. Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. Kovid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

İlgili Haberler

Emniyetten 'aşı' bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı
Emniyetten 'aşı' bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı
Kırşehir Valiliği 'kış lastiği' uyarısı yaptı
Kırşehir Valiliği 'kış lastiği' uyarısı yaptı
Hava kirliliği ve bakanlığın uyarısı sonrası yürüyüş yapanların sayısı azaldı
Hava kirliliği ve bakanlığın uyarısı sonrası yürüyüş yapanların sayısı azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Sörloth Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:06:23. #1.14#
title