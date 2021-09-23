Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

TEKİRDAĞ'da çalıştıkları gıda fabrikasında toplu iş sözleşme görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanan ve greve başlayan işçiler, valilik önünde oturma eylemi yaptı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da çalıştıkları gıda fabrikasında toplu iş sözleşme görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanan ve greve başlayan işçiler, valilik önünde oturma eylemi yaptı. Polisin müdahale ettiği işçilerden 58'i gözaltına alındı.

Çorlu ilçesindeki gıda fabrikasında toplu iş sözleşmeleri çıkmaza giren ve bir süredir grev yapan yaklaşık 200 işçi, Vali Aziz Yıldırım ile görüşmek üzere valilik önüne geldi. Bina önünde olan polis ekipleri, gruptan Tekgıda-İş Sendikası'nın temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 2 kişinin Vali Yıldırım ile görüşebileceğini açıkladı. Polisin talebini kabul etmeyen işçiler, valilik merdivenlerinde oturma eylemi başlattı. Uyarılara rağmen eylemlerini sonlandırmayan gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, işçiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis aralarında Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu'nun da bulunduğu 58 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.


Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ebru Gündeş İrem Derici Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ali Palabıyık Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:18:55. #1.11#