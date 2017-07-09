Tekirdağ Valiliği'nden Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

Tekirdağ Valiliği, orman yangınlarının önüne geçebilmek için 4 ilçede ormanlık alanlara girişi yasakladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararları'nın 2. maddesi gereğince Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı bildirildi.



Kuraklık ve yangın riskinin en yüksek olduğu 30 Eylül'e kadar yasağın devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tekirdağ İli 2017 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararlarının 2. Maddesinde belirtildiği şekilde; Süleymanpaşa ilçesinde tescilli mesire yerleri, Kumbağ-Çamlık mesire yeri, Malkara yolu Kınıklar mesire yeri, Yazır Göleti Şehir Ormanı haricindeki Değirmenaltı Atatürk Ormanı, Kumbağ, Yeniköy, Yukarıkılıçlı, Aşağıkılıçlı, Avşar, Çanakçı, Yayabaşı, Ahmetçe, Akçahalil, Yazır mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Malkara ilçesinde Deveci, Yenidibek, Teteköy, Sarıpolat, Haliç, Izgar, Yaylagöne, Yaylaköy, Çimendere, Ahmetpaşa, Emirali, Sağlamtaş, Çınaraltı mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Çerkezköy ilçesinde İstasyon mahallesi, Ambardere ve Kuşbahçe mevkii, Çerkezköy Tepeemlak Mahallesi sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Şarköy ilçesinde Kocaali, Kızılcaterzi, Yeniköy, Sofuköy, Gölcük, Yayaköy, Şenköy mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına ve ağaçlandırma sahalarına, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. Maddesi gereğince kuraklığın ve yangın riskinin en yüksek olduğu dönem olan 30 Eylül 2017 tarihine kadar görevliler dışında her türlü girişler yasaklanmıştır."