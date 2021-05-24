TEKİRDAĞ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ
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TEKİRDAĞ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ferdi D., belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ferdi D., belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Ferdi D.'ye belediyenin güvenlik görevlileri son anda engel oldu.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çerkezköy Belediyesi önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ferdi D., elinde benzin bidonu ile belediye önüne geldi. Burada bidondaki benzini üzerine döken, Ferdi D., çakmağı yakmak isterken belediye güvenlik görevlisi müdahale etti. Güvenlikçi güçlükle Ferdi D.'tutarak etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ferdi D., polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ferdi D.'nin 2019 yılında da ilçede bulunan 6 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunduğu ve çatıya çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay tarafından ikna edilerek indirildiği belirtildi.

TEKİRDAĞ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ
TEKİRDAĞ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ
TEKİRDAĞ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ
TEKİRDAĞ ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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