Tekirdağ, ülkedeki kara taşıtların yüzde 1,2'sine sahip
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Tekirdağ, ülkedeki kara taşıtların yüzde 1,2'sine sahip

Tekirdağ, ülkedeki kara taşıtların yüzde 1,2'sine sahip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 285 bin 768 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 285 bin 768 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 285 bin 768 motorlu kara taşıtının, 151 bin 847'si (yüzde 53,1) otomobil, 5 bin 449'u (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 488'i (yüzde 1,9) otobüs, 46 bin 829'u (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 144'ü (yüzde 3,9) kamyon, 32 bin 844'ü (yüzde 11,5) motosiklet, 830'u (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 bin 337'si (yüzde 11,0) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Temmuz ayında 6 bin 972 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 6 bin 972 taşıt içinde otomobil yüzde 69,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,1'ini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2021 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 066 bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 580 (yüzde 4,2) adet artarak 284 bin 768 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 841 bin 868 adet araç bulunuyor. Tekirdağ ili toplam 284 bin 768 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2'sine sahip konumunda.

Tekirdağ' da 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (yüzde 11,6), motosiklet (yüzde 6,3), otomobil (yüzde 4,6), kamyonet (yüzde 3,9), kamyon (yüzde 2,9), minibüs (yüzde 2,5), otobüs (yüzde 2,3) ve traktör (yüzde 2,1) şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ, ülkedeki kara taşıtların yüzde 1,2'sine sahip - Haberler Ekonomi
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