: Tekirdağ uçak kazasında ölen diş hekimi gözyaşları arasında toprağa verildi

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:50

Uçak kazasında ölen diş hekimi gözyaşları arasında toprağa verildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar (30), memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Zülfiye Bilgi, kızının tabutuna sarılıp, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diye ağladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında ölen 3 yolcu arasında bulunan İzmir'de diş hekimliği Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Malkara Devlet Hastanesi morgundan bugün öğlen saatlerinde alınan cenaze Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi. Cemil ve Zülfiye Bilgi'nin 2 kızından biri olan Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi evin önüne getirilerek okunan duaların ardından helallik alındı.

'KIZIM KALK ORADAN'

Zehra Bilgi Koşar'ın evin önünden helallik alındığı sırada yakınları gözyaşları döktü. Ayakta durmakta zorlanan anne Zülfiye Bilgi, kızının cansız bedenin bulunduğu tabutuna sarılara, "Annem, gitme kızım kalk hadi oradan" diye ağladı. Koşar'ın cenazesi helallik alınmasının ardından Gazi Ömer Bey Cami'ne götürüldü. Koşar'ın eşi Gökhan Koşar ile babası Cemil Bilgi ayakta durmakta zorlanırken, yakınları tarafından teselli edildi.

Gazi Ömer Bey Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, kurum müdürleri ile vatandaş katıldı. Zehra Bilgi Koşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imamı Erol Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından göz yaşları arasında, Malkara Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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