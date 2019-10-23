Tekirdağ türkiye'deki stadyumların çimleri tekirdağ'dan

23.10.2019 12:37

TEKİRDAĞ Türkiye'deki stadyumların çimleri Tekirdağ'dan

Türkiye'deki stadyumların çimleri Tekirdağ'dan

Tekirdağ'da 400 dönüm arazilerinde kültür çimi yetiştiren İbrahim ve Cengiz Kaçan kardeşler, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere stadyumların çimlerini üretiyor. Cengiz Kaçan, yetiştirdikleri çimleri diğer çimlerden ayıran birkaç özelliği olduğunu belirterek, Bizim ürettiğimiz çimlerde metrekaredeki bitki sıklığı var. Yoğun sıklıkta ekiyoruz. Ayrıca bitki hastalıklarına dayanıklı türlerle yapıyoruz. Futbol sahaları için ise ekimde farklı bir yöntem ile zemini kum sererek yetiştiriyoruz dedi.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan İbrahim Kaçan ile kardeşi Cengiz Kaçan, yıllarca tarlalarına ayçiçeği, buğday, kanola ekerek geçimlerini sağlarken, kültür çimi yetiştirmeye karar verdi. Süleymanpaşa ilçesinin kırsalındaki Bıyıkali Göleti yanındaki arazilerinin 50 dönümüne kültür çimi ekerek çim üretimine geçen Kaçan kardeşler, yoğun taliple karşılaşınca üretimi arttırdı. Bugün yaklaşık 400 dönüm alanda kültür çimi üreten kardeşler, Türkiye'nin önde gelen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu kulüplerin stadyumlarının çimlerini de yetiştirmeye başladı.

Cengiz Kaçan, yetiştirdikleri çimleri diğer çimlerden ayıran birkaç özelliği olduğunu belirterek, Bizim ürettiğimiz çimlerde metrekaredeki bitki sıklığı var. Yoğun sıklıkta ekiyoruz. Ayrıca bitki hastalıklarına dayanıklı türlerle yapıyoruz. Futbol sahaları için ise ekimde farklı bir yöntem ile zemini kum sererek yetiştiriyoruz dedi. Ektikleri çimlerin 6 ay gibi bir sürede satışa hazır hale geldiğini söyleyen Cengiz Kaçan, kültür çimine talebin oldukça fazla olduğunu ve siparişlere yetişemediklerini kaydetti.

Şirket merkezlerinin İstanbul'da bulunduğunu belirten Cengiz Kaçan, Kültür çimini yetiştirmek oldukça ilgi isteyen bir üretim. Toprağı işleyip ekime hazır hale getirdikten sonra, tohumları serpiyoruz. Daha sonra kısa bir sulama işleminden sonra ekili alanlar üzerine file seriyoruz. Sulama işlemi için kullandığımız pompalar ve sistem tamamen otomasyonlu ve evimizden veya ülke dışından bile bir cep telefonu aracılığı ile uzaktan başlatıp durdurabildiğimiz bir sistem. Yani buraya gelmeniz gerekmiyor. Çimler yaklaşık 6 ay gibi bir sürede hazır hale gelince özel bir makine ile toprağa serdiğimiz filenin hemen altından kazıyarak rulo halinde alıyoruz. Daha sonra bunları paletler üzerine istifleyip kamyonlarla satın alan müşteriye gönderiyoruz dedi.

Futbol stadyumlarının yanı sıra belediyelere de özel çim üretimi yaptıklarını ifade eden Kaçan, Biz buradan Antalya hariç, Türkiye'nin her bölgesine kültür çimi satıyoruz. Şuanda ekili alan büyüklüğümüz, 400 dönüm civarındadır. Duruma göre bu alanları daha da genişletebiliriz dedi.

Kaynak: DHA