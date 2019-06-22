TEKİRDAĞ Tüfekle vurulan çiftçi Benim ve ailemin can güvenliği yok

Tüfekle vurulan çiftçi Benim ve ailemin can güvenliği yok

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kazım Karakaş'ı (57), kooperatif seçimleri nedeniyle aralarında tartışma yaşanan H.T., tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olayın ardından H.T.?nin serbest bırakılmasına tepki gösteren, Karakaş, 'Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Beni öldürmek için tüfekle kasten iki el ateş etti. Benim ve ailemin can güvenliği yokturö dedi.

Malkara'nın Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2'inci başkanı olan ve çiftçilik yapan Kazım Karakaş, önceki yaşadığı gün kırsal Hacısungur Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Tarlada çalışan Karakaş, traktörüyle evine dönerken aralarında daha önce kooperatif seçimleri nedeniyle tartışma yaşadığı H.T., tarafından otomobille önü kesildi. Aynı mahallede yaşayan Karakaş ile H.T., bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından traktörüyle seyir haline geçen Karakaş'a H.T., otomobilinden aldığı tüfekle yakın mesafeden ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Açılan ateşte saçmaların yüzü ve vücuduna isabet etmesiyle yaralanan Karakaş, silah sesleri üzerine gelenler tarafından kanlar içinde bulunup, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi edildi.

Karakaş'ın şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan H.T.,soruşturmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

'BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK'

Kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını söyleyen Kazım Karakaş, 'Hacısungur Mahallesi yolunda tarlamı dolaşmaya gitmiştim. Tarladan yola çıkarken benim yolumu kesti. O otomobilinden indi, ben de traktörümden indim. Onunla yolda ağız dalaşı yaşadık. Daha sonra ben traktörüme bindim tam gidiyordum. O bana arkamdan 2 el ateş etti ve beni bu hale getirdi. Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Kendisi beni öldürmeye kast etti. Beni öldürmek için tüfekle kasten iki el ateş etti. Benim ve ailemin can güvenliği yokturö dedi.

Kaynak: DHA