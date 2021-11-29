Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı - Haberler
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Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan lodos Tekirdağ adeta yıktı geçti. Denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa İlçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.

Marmara Denizi'nden kıyıya vuran dalgalarla birlikte sahil alan adeta sular altında kaldı.

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı

Tekirdağ tsunamiyi andıran görüntüler: Deniz şehre aktı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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