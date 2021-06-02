Tekirdağ Tso Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay Nkütv'nin Canlı Yayın Konuğu Olacak Yeni

Afişi büyük görüntülemek için üzerine veya buraya tıklayınız.NKÜTV Youtube Kanalımız için tıklayınız.Yayın Linki: https://youtu. be/IJqgn_vhYJkya da yayın saatinde aşağıda yer alan izleme kutusundan da izleyebilirsiniz Açıklaması.