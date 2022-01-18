Tekirdağ TSO, bilgi teknolojisi şirketiyle indirim protokolü imzaladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Factory Store Bilgi Teknolojileri arasında indirim protokolü imzalandı.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, protokolün imza törenine Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Factory Store Bilgi Teknolojileri Müdürü Utku Özkara, Tekirdağ TSO Genel Sekreteri Aynur Yenipazarlı ile Dış Ticaret, Kalite ve Akreditasyon Sistem Yöneticisi B. Berk Karakaş katıldı.

Günay, üretim yapan yerli firmaların yurtdışı pazarında söz sahibi olmasını amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda imzaladıkları protokolün 1 yıl geçerli olacağını belirten Günay, "Yerli firmaların ihracatlarının ve müşteri portföylerinin geliştirilmesi ve ülkemize daha çok döviz girişi sağlanarak uluslararası arenada ülkemizin daha çok söz sahibi olması amacıyla kurumumuza üye olan yerli firmaların ihracat kapasitelerini artırmak için işbirliği protokolü imzaladık." diye kaydetti.