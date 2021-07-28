Tekirdağ TSO Başkanı Günay'dan "aşı olun" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ TSO Başkanı Günay'dan "aşı olun" çağrısı

Tekirdağ TSO Başkanı Günay'dan 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uyma ve aşı olması çağrısında bulundu.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uyma ve aşı olması çağrısında bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgının seyrinin, aşının bulunması sonrası düşüşe geçtiğini belirtti.

Aşının vaka sayılarına olumlu etkilerinin hem dünyada hem de Türkiye'de görüldüğünü aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde başlatılan aşı seferberliği neticesinde ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 64,5 milyona yakın kişi aşı oldu. Ülke genelinde birinci doz aşı oranı yüzde 63'lere ulaşırken, Tekirdağ aşılama kategorisinde sarı renkte görünüyor. Bu nedenle mavi gözlü kentimiz Tekirdağ'a aşılama kategorisinde mavi renk yakışır diyerek hiç aşı olmayan ya da randevu alıp aşılarını yaptırmayan Tekirdağlılara aşılarını olmaları için çağrıda bulunuyorum.

Unutulmamalı ki hiç kimse kendini tek başına bu salgından koruyamadı, koruyamıyor. Hep birlikte el birliği ile bu salgının üstesinden geleceğimizi göz ardı etmemeliyiz. Bu bağlamda ne kadar çok kişi aşı olursa, özgürlüğümüzün de o kadar çok artacağının bilincinde olmalıyız. Vaka sayısında önceki dönemlere rağmen büyük ölçüde düşüş olmasına rağmen, son günlerde ilimizde yeniden artış görülmeye başlandı. Bu yüzden hepimizin daha dikkatli davranması gerekiyor çünkü salgının seyri hem ekonomik hem de sosyal hayatımızı derinden etkiliyor. Yeniden kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için aşı konusunda duyarlı olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reynmen Buse Varol Düm Tek Tek
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ TSO Başkanı Günay'dan "aşı olun" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:54:22. #1.14#

title