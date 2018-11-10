Tekirdağ Trakya, Atatürk'ü Andı

Trakya, Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'nci yıldönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'de törenler sırasında Atatürk aleyhinde sloganlar atan kara çarşaflı E.Ş. isimli kadın (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'deki törenler saat 08.40'ta Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Protokolün anıta çelenk bırakmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde kalabalık Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada tören alanından yanından geçen kara çarşaflı E.Ş. isimli kadın, 'Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk batının kanunlarını getirdi diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üstü ve çantası aranan E.Ş., daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Saygı duruşuna trafikteki araçlar ve yaya olarak caddeden geçenler de katıldı. Saygı duruşu ile birlikte anıtta bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi. Belediye hoparlöründen kente Atatürk'ün kendi ses kayıtlarından konuşmaları dinletildi.

ATATÜRK ODASINA ZİYARETÇİ AKINI

Anıttaki törenlerin ardından Vali Canalp ve beraberindekiler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş kortejiyle Atatürk'ün Edirne ziyaretinde kaldığı odayı ziyaret etti. Edirne Belediye Başkanlığı'nın hizmet binasında bulunan Atatürk odası, protokol üyelerinin ziyareti ve kaldığı yatağına çiçekler bırakmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Atatürk'ün Edirne'ye gelişinde kaldığı odadan Menemen olaylarına müdahale ederek 3 gün kaldıktan sonra kentten ayrıldığı anlatıldı. Ziyaretçiler Atatürk'ün Edirne'ye geldiği dönem kaldığı yatağını ve eşyalarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Törenler daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan programla tamamlandı.

TEKİRDAĞ'DAKİ TÖRENLER

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri Tekirdağ Valilik önünde bulunan ve Türkiye'de tek kendi ölçülerde olan Atatürk heykeli önünde gerçekleşti. Tekirdağ Valiliği önünde ki çelenk sunma törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa belediye başkanı Ekrem Eşkinat, siyasi parti temsilcileri, Gazi ve muharipler ile halk katıldı. Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunma töreninin ardından sirenlerin çalması ile birlikte adeta hayat durdu. Yoldan geçen araç sürücüleri arabalarından inerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

ÇORLU'DAKİ ANMA TÖRENİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk'ü anma törenleri saat 08.45'de Atatürk Meydanı'ndaki anıtta yapıldı. Törene katılan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarkurt anıta çelenk bıraktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anıttaki törenin ardından Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesinde, Çorlu Mimar Sinan Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk ile ilgili oratoryo gösterisi yapıldı.