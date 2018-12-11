Tekirdağ TMSF'nin Satışa Çıkardığı Uçaklar Alıcı Bekliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş'ye ait satışı çıkardığı 5 uçaktan 2'si Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'nda alıcılarını bekliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında soruşturma başlatılan, FETÖ bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş.'ye İstanbul 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, şirketin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle şirkete TMSF'den kayyum atanmasına karar verdi. TMSF, yaptığı çalışmada

şirkete ait 5 uçağını muhammen bedeli 1 milyon 560 bin 600 liradan, uçakların yanı sıra muhammen bedeli 60 bin lira ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasalarını da satışa sundu.

Satışa çıkarılan uçak ve çeşitli menkuller için 14 Aralık saat 17.00'ye kadar teklif verilebileceği, birden fazla teklifin bulunması halinde 17 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00'da açık artırma usulü ihale düzenleneceği bildirildi. TMSF'nin satışa çıkardığı uçaklardan 2'si Çorlu Havalimanı'nda park halinde alıcılarını bekliyor.

SATILACAK UÇAKLAR

TC-TAY 1989 Model PIPER PA-28-236 SN 28-11032

TC-IHM 1978 Model CESSNA 152 SN 1528158 9

TC-FCK 1980 Model C172 RG SN 172RG0408

TC-TEB 1977 Model FR172K SN FR17200607

TC-EMS 1977 Model R1722615