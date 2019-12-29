: Tekirdağ -tır'la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

29.12.2019 02:12 | Son Güncelleme: 29.12.2019 02:13

TEKİRDAĞ'da, otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki Karadeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan K, yönetimindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö.?nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı TIR'a sol arka tarafından hızla çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Serkan K., Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3'ü çocuk 6 yaralı Tekirdağ'da hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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