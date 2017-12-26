Tekirdağ Tır Devrildi, 25 Ton Mısır Silajı Tarlaya Saçıldı

Tır devrildi, 25 ton mısır silajı tarlaya saçıldı



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarken, taşıdığı 25 tonluk mısır silajı tarlaya saçıldı.



Kaza, ilçeye bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı'ndan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara'da bir işletmeye getiren 45 yaşındaki Mehmet Canbaz yönetimindeki 33 NFY 68 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Kazada, mısır silajları buğday ekili tarlaya saçılırken hafif şekilde yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla TIR'dan çıktı. Çağırılan çekiciyle şarampole devrilen TIR çıkartılırken çevreye saçılan mısır silajları da çevre köylerden gelen traktörlerle başka bir TIR'a yüklendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.