Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda photoshoplu dolandırıcılık - Haberler
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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda photoshoplu dolandırıcılık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda photoshoplu dolandırıcılık

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) çalışan bir personelin iddiaya göre photoshop ile sahte belge hazırlayıp odayı zarara uğrattığı ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) çalışan bir personelin iddiaya göre photoshop ile sahte belge hazırlayıp odayı zarara uğrattığı ortaya çıktı. .

İddiaya göre, Tekirdağ Ticaret Odası'nda çalışan bir personel, kendi bilgisayarında photoshop ile sahte belge hazırlayıp, belge karşılığında gelen paraları kendi hesabına aktardı. Olayın fark edilmesi üzerine oda yöneticileri, konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bildirdi. TOBB'dan gelen müfettişlerin incelemesi sonrasında photoshop ile sahte belge ürettiği iddia edilen ve olayın ardından senelik izne ayrılan S.H.'nin izin dönüşü işine son verildi. Tekirdağ TSO'daki dolandırıcılık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Mali polis ekipleri de inceleme başlattı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Şık, TOBB müfettişlerinin inceleme yaptıklarını ve konunun adli makamlara yansıdığını belirterek, bu konuda teferruatlı açıklamayı TSO Yönetim Kurulu başkanının yapacağını söyledi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda photoshoplu dolandırıcılık

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda photoshoplu dolandırıcılık

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda photoshoplu dolandırıcılık

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