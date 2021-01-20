Tekirdağ termal turizm için "sondaja" devam ediyor
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Tekirdağ termal turizm için "sondaja" devam ediyor

20.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:30
Tekirdağ termal turizm için

Tekirdağ'da termal turizmden yararlanmak için çalışmalar hızlandırıldı.

Tekirdağ'da termal turizmden yararlanmak için çalışmalar hızlandırıldı.

Kapaklı ilçesinde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesi ekiplerince başlatılan termal su çıkarmak amacıyla sondaj çalışmaları devam ediyor.

Termal su tespit edilen Pınarça Mahallesi'ndeki alanda sondaj çalışmaları sürüyor.

Bölgede ekipler sondajda 257 metre derinliğe kadar indi.

İncelemesi ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin kasım ayında imzalanan protokol kapsamında termal su çıkarma çalışmalarında büyük yol kat edildiğini söyledi.

Suyun çıkarılması sonrası bölgenin termal turizminde önemli bir durak haline geleceğinin altını çizen Çetin, "Sadece termal turizm değil aynı zamanda seracılıkla ilgili de bir ticaret yolu sağlanmış olacak. İstanbul'daki pazarın yakın olması ile burada da ciddi bir istihdam da oluşturmuş olacağız" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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