Tekirdağ Telefonla Işadamlarını Dolandıran Şebekeye Operasyon 8 Gözaltı

Telefonla işadamlarını dolandıran şebekeye operasyon 8 gözaltı



TEKİRDAĞ merkezli 12 ilde telefonla işadamlarını dolandıranlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda, aralarında şebeke lideri İbrahim K.'nın da bulunduğu 8 kişi yakalandı. Şebekenin 40 işadamını yaklaşık 560 bin TL dolandırdıkları belirtildi.



Çeşitli illerde telefonla işadamlarını dolandıran bir şebeke Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şebeke üyeleri aynı yöntemi kullanarak aradıkları işadamlarına, Valilik özel kalemden arıyorum. Size bir numara vereceğim. Bu numara vali beye aittir. Arayın vali bey telefonunuzu bekliyor diyerek, verdikleri telefon numarasında başında bekleyen şebekenin diğer üyesi gelen telefonu açıyor. Dolandırıcı arayan kişiye kendisini vali olarak tanıtıp, İlimizde hasta ve yardıma muhtaç bir çocuk var. Bu çocuğa yardım edebilirmisiniz. Bir ilçeye ramazan çadırı kuracağız yardımlarınız gerekiyor. İlimizde bir şehit ailesi var maddi yardım gerekiyor gibi taleplerde bulunuyor.



Şebeke üyeleri son olarak Tekirdağ'da bir müteahhidi telefonla arayarak para talebinde bulununca, işadamı durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışma sonucu, farklı illerde dolandırıldığı ileri süren 10 müştekiye ulaştı. Mağdurlarla yapılan mülakat sonucu şüphelilerden bazılarının yerlerini tespit eden polis, bu adreslere operasyon düzenledi. Dolandırıcılık şebekesinin lideri İbrahim K., İstanbul'da diğer şüpheliler, E.S, A.K, C.K, E.P, Ş.K, G.A ve M.K., Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındılar. Firari olduğu belirtilen E.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şebekenin Tekirdağ ile ilçeleri, İstanbul, Yozgat, Bursa, Artvin, Ankara, Samsun, Düzce, Ordu, Aydın, Kayseri, Balıkesir'de aynı yöntemleri kullanarak, 40 işadamını yaklaşık 560 bin TL dolandırdıkları belirlendi.



ZENGİNDEN ALIP FAKİRE VERİYORUZ



Gözaltına alınan şüphelilerin, adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, 1 tabanca, 40 bin lira nakit para, sim kartlar ele geçirilirken, 2 suç işlemekte kullandıkları 2 otomobile el konuldu. Emniyetteki soruşturmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, Bizimkisi suç değil. Zenginden alıp fakire veriyoruz dedi.



Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.