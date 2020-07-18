TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
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TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (2)ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş...

TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da
18.07.2020 00:48 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:52

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da (2)

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit annesi Fatma,babası Basri Akgöz ve yakınlarıyla bir araya gelen Şentop, başsağlığında bulundu. Şentop, Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim'i öperek şehidin babasına verdi. Şehidin babası da öperek emanetleri ve taziyeleri kabul etti.

Kaynak: DHA

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