Tekirdağ tbmm başkanı şentop, tarihi rüstem paşa camisi'nin açılışını yaptı

01.11.2019 15:43

TBMM Başkanı Şentop, tarihi Rüstem Paşa Camisi'nin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camisi'inin açılışını yaptı. Şentop, Camiler Allah'a ibadet de bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlardır ve kapıları herkese açıktır dedi.

TBMM Başkana Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi'nin açılış törenine katıldı. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açılan caminin açılış kurdelesini kesen Şentop, Rüstem Paşa Camisi'nin Tekirdağ'ın şehir estetiğine en büyük değer kazandıran eser olduğunu söyledi. Caminin inşa edildiği dönemin bütün ihtişamını bünyesinde barındırdığını belirten Şentop, şöyle dedi

Biliyorsunuz camiler Allah'a ibadette bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlardır ve kapıları herkese açıktır. Bir Müslüman'da olmasını arzu ettiğimiz anlayış ile inşa edilmiştir. İçleri müzeyyen, dışları vakur ve sade. Yani camilerimizin asaleti dışında, güzelliği içinde. Camilerimiz aynı zamanda mimarimizin en harikulade örneklerinin verildiği eserlerimiz. Huşu içinde inşa ettiğimiz bu mübarek eserlere sahip çıkmak, onları yaşatmak bizim en önemli görevimizdir. Eğer bu topraklara göğsümüzü gere gere, gururla vatanımız diyorsak, bunun en önemli şahitleri camilerimizdir. Minarelerinden günde 5 vakit ezanlar yükselen camiler bizim bu topraklarda damgalarımız, mühürlerimizdir. Milletimiz bir yeri sahiplenirse oraya önce cami yaparak başlıyor, çünkü camiler işaret taşı, tapudur. Camiye gelenin kimliği yoktur, zengin, fakir, amir, memur, bey, paşa aynı safta durur. Kılınan her namazda bir nevi mahşer günü provası yapılır. Günde 5 vakit nefis muhakemesi yapma imkanı sunan camilerimiz bu sebeple çok kıymetlidir.

'SİNAN'I GEÇEN MİMAR OLMADI'

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihimizin zirve ismi olduğunu ifade eden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü

Bugüne kadar onu geçen bir mimar olmadı. Amel defterini kıyamet gününe kadar 375 eser yaptı. Rüstem Paşa Camii de Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Bir de İstanbul'da Rüstem Paşa Camisi var, bundan bir süre sonra o da ibadete açılmış, yapılmış. Tarihimizin en ihtişamlı yıllarında yapıldı bu camii. 466 yıllık bir eser. Cami merkezli medeniyetimizi müşahhas örneklerinden biri. Avrupa'yı dize getirip, dünyada tek süper güç olduğumuzu tescil ettirdiğimiz Mohaç Meydan muharebesinden 27 yıl sonra yani 1553 yılında inşa edildi. Yaptıran Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve kudretli sadrazamı Rüstem Paşa. Mimarı ise az öncede sözünü ettik yaptığı bir çok eserin sırrı hala çözülemeyen günümüzde bile dehasına ulaşılamayan Mimar Sinan. Rüstem Paşa Camisi 466 yıl öncesinin ihtişamını yansıtacak bir şekilde inşa edilmiştir. Üstelik sadece bir cami olarak da yapılmamış, bir medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve ibadethanelerden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Aradan geçen yıllarda ecdadımızın mirasına sahip çıkma kudretimizi kaybedince, külliyenin tamamı günümüze ulaşamadı. Biz günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, medrese ve bedesteni mimari dokusuna uygun şekilde restore ettirdik. Minaresinden şerefesine, kubbesinden pencerelerine, mihrabından minberine, duvarlarından taban döşemelerine, tavanından ahşap kabartmalarına kadar yıpranan bütün detayları aslına sadık kalarak restore ettirip daha nice yıllara bütün haşmetiyle ayakta kalmasını sağlamaya çalıştık. Bu yaptığımız açılışla ecdat mirasına sahip çıktığımızı gösterdik ecdadımızın ruhunu muazzez kıldık. Böyle kıymetli bir eserin açılışını sizlerle birlikte yapma bahtiyarlığını eriştiğim için cenabı hakka hamt ediyorum dye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Kaynak: DHA