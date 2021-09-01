TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, Almanya Tarım Birliği'nce (DLG) düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

TEKİRDAĞ'da, Almanya Tarım Birliği'nce (DLG) düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda düzenlenen ve ülke genelinde 81 firmanın katıldığı fuarın açılışına Vali Vekili Asalet Karabulut, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve davetliler katıldı. DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz, Türkiye'de 12 yılda 24 açık alan uygulamalı tarım fuarı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fuarda tarımsal mekanizasyon, ilaçlama, gübreleme firmaları mevcut. Alan içerisinde bu sene farklı olarak yemlik üretimde kullanılan dane sorgunda mevcut. Fransız tohum üreticileri birliğinin temsilcileri burada. 6 farklı silajlık ve yemlik olmak üzere dane sorgum çeşidi ektiler. Umuyoruz ki tüm Türkiye'de ve bölgemizde daha az su kullanan bu bitkinin çiftçilerimizle tanışması ve bundan sonra alternatif bir ürün olarak ürün desenimize katılması temennimizdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ'ın ana vizyonlarından olan tarım ve hayvancılığı kendilerinin de her konuda desteklediğini söyledi. Böyle fuarlara önem verdiklerini ifade eden Albayrak, "Özellikle bu fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Bugün de fuarın ortak paydaşlarından bizde varız burada. Ancak tabii Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta özel bir yeri var, bunu her zaman söylüyorum. Tarım ve hayvancılıkta Tekirdağ Türkiye'nin başkenti. Böylesine güzel özellikler böylesine mükemmel verimler, böylesine güzel korunmuş çevre başka bir yerde yok. Düşünebiliyor musunuz? Toplam 6 bin 313 kilometre arazinin yüzde 62,6'sı tarımda kullanılıyor. Türkiye'de birinci sıradayız" dedi.

Vali Vekili Asalet Karabulut, ülke gelirine ve istihdamına katkı sağlayan önemli sektörlerden birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, "Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. Aynı zamanda yaygın olarak pek çok vatandaşımıza iş imkanı sağlamaktadır. Türkiye'nin tarım politikalarından nihai hedefi, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması üretimin ve verimin artırılması, tarım gelirlerinin artırılması öngörülmektedir. 2023 tarım hedeflerine ulaşmak için, tarımda teknolojinin kullanımının artırılması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve tarımsal üretimi bilimsel yapmak zorundayız. Tarımda teknolojinin kullanımı, yapılan araştırmalar sonucunda edinilen yöntemler, değişen şartlarla mücadele etmeyi, doğanın zorluğu ile başa çıkmayı ve daha fazla verim elde etmeyi sağlamaktadır. Tarımda teknolojinin kullanımı, kar oranımızı artırmaktadır" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Hamid Karzai Fahrettin Altun
Magazin Münir Özkul Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Cristiano Samet Aybaba Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:35:31. #1.15#

title