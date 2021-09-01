TEKİRDAĞ TARIM VE TEKNOLOJİ FUARI KAPILARINI AÇTI

TEKİRDAĞ'da, Almanya Tarım Birliği'nce (DLG) düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

TEKİRDAĞ'da, Almanya Tarım Birliği'nce (DLG) düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, törenle açıldı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda düzenlenen ve ülke genelinde 81 firmanın katıldığı fuarın açılışına Vali Vekili Asalet Karabulut, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve davetliler katıldı. DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz, Türkiye'de 12 yılda 24 açık alan uygulamalı tarım fuarı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fuarda tarımsal mekanizasyon, ilaçlama, gübreleme firmaları mevcut. Alan içerisinde bu sene farklı olarak yemlik üretimde kullanılan dane sorgunda mevcut. Fransız tohum üreticileri birliğinin temsilcileri burada. 6 farklı silajlık ve yemlik olmak üzere dane sorgum çeşidi ektiler. Umuyoruz ki tüm Türkiye'de ve bölgemizde daha az su kullanan bu bitkinin çiftçilerimizle tanışması ve bundan sonra alternatif bir ürün olarak ürün desenimize katılması temennimizdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ'ın ana vizyonlarından olan tarım ve hayvancılığı kendilerinin de her konuda desteklediğini söyledi. Böyle fuarlara önem verdiklerini ifade eden Albayrak, "Özellikle bu fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Bugün de fuarın ortak paydaşlarından bizde varız burada. Ancak tabii Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta özel bir yeri var, bunu her zaman söylüyorum. Tarım ve hayvancılıkta Tekirdağ Türkiye'nin başkenti. Böylesine güzel özellikler böylesine mükemmel verimler, böylesine güzel korunmuş çevre başka bir yerde yok. Düşünebiliyor musunuz? Toplam 6 bin 313 kilometre arazinin yüzde 62,6'sı tarımda kullanılıyor. Türkiye'de birinci sıradayız" dedi.

Vali Vekili Asalet Karabulut, ülke gelirine ve istihdamına katkı sağlayan önemli sektörlerden birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, "Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. Aynı zamanda yaygın olarak pek çok vatandaşımıza iş imkanı sağlamaktadır. Türkiye'nin tarım politikalarından nihai hedefi, artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması üretimin ve verimin artırılması, tarım gelirlerinin artırılması öngörülmektedir. 2023 tarım hedeflerine ulaşmak için, tarımda teknolojinin kullanımının artırılması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve tarımsal üretimi bilimsel yapmak zorundayız. Tarımda teknolojinin kullanımı, yapılan araştırmalar sonucunda edinilen yöntemler, değişen şartlarla mücadele etmeyi, doğanın zorluğu ile başa çıkmayı ve daha fazla verim elde etmeyi sağlamaktadır. Tarımda teknolojinin kullanımı, kar oranımızı artırmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı