Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal muhtarlarla bir araya geldi
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal muhtarlarla bir araya geldi

14.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:00
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Öcal, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla, pandemi sürecinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarların taleplerini de dinleyen Öcal'a ziyarette Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan ile Saray Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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