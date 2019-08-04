TEKİRDAĞ Tankere çarpıp otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Tankere çarpıp otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde önündeki traktörü sollarken aynı yönde giden tankere çarpan otomobil, araç park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi girişinde meydana geldi. Hayrabolu istikametine giden Ahmet Çetin(34), yönetimindeki 59 EH 964 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sola dönüş yaptığı sırada aynı istikamete giden Ethem Demir (53), yönetimindeki 59 ABE 685 plakalı otomobil sürücüsü de önünde seyreden traktörü sollayıp tankere çarptı.Şiddetli çarpışmada savrulan araç, yol kenarında park halinde duran Dilek Aydoğan'a ait 34 SY 8776 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada tanker sürücüsü Ahmet Çetin ile park halindeki otomobilde bulunan Bekir Çıkrıkçı (62) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaza anı ise çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki otomobilde bulunan Fatih Aydoğan, Lüleburgaz'dan Manisa'ya gittiklerini ve yol kıyısında kısa bir mola verdiklerini belirterek, "Akaryakıt tankeri sinyal vererek döndüğü sırada ticari araçta sanırım hatalı sollama yaptı ve tankere vurdu ardından bizim otomobilin üzerine devrildi" dedi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ethem Demir, "Hayrabolu istikametine gidiyordum. Önümde seyir halinde bir traktör vardı. Traktörün önünde de küçük bir tanker vardı ama tanker traktörden görünmüyordu. Tanker birden dönünce kaza meydana geldi, çarpıştık" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de anayola çıkan kavşakta zaman zaman kazaların meydana geldiğini belirterek, cep yapılarak önlem alınmasını istedi.

Kaynak: DHA