TEKİRDAĞ Takla atan otomobil tarlaya devrildi 4 yaralı

15.08.2019 18:16

Takla atan otomobil tarlaya devrildi 4 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı istikamete yan yana giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan otomobil, su kanalını aşıp yolun karşı şeridine geçti. Takla atan ve tarlaya devrilen otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Harun Zorlu(30), sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde gece meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden Serkan Çelik(30), yönetimindeki 34 GP 4602 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Harun Zorlu(34) yönetimindeki 09 NY 191 plakalı otomobil, iddiaya göre, yan yana seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil su kanalını aşıp karayolunun karşı şeridine geçti. Taklalar atmaya başlayan otomobil tarlaya devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Harun Zorlu araçta sıkışırken eşi Kübra Nur Zorlu (30) ile çocukları Hilal Buğlem Zorlu (2) ve Zeynep Damla Zorlu (4) yaralandı.

Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Harun Zorlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Harun Zorlu ile çocukları Hilal Buğlem ve Zeynep Damla Zorlu, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA