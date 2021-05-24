Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarihi ve doğal değerleri turizme kazandıracak
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarihi ve doğal değerleri turizme kazandıracak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarihi ve doğal değerleri turizme kazandıracak
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi ilçedeki tarihi ve doğal değerlerin turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Süleymanpaşa Belediyesi ilçedeki tarihi ve doğal değerlerin turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye salgın sonrası şehrin turizm potansiyeline katkı yapacak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin gizli kalmış güzelliklerini turizme kazandırmaya hazırlanan belediye, Naip Mahallesi sınırları içinde bulunan manastır, Naip Kalesi, Naip Şelalesi ve doğa yürüyüşü parkuru doğaseverlerin daha kolay ulaşabilecekleri duruma getiriliyor.

Bölgede bulunan ve kente gelen turist sayısını arttıracak olan turistik değerleri açığa çıkaran çalışmalar kapsamında, ulaşımı kolaylaştıracak yol açma ile temizleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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