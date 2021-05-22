Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği

Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Tekirdağ sokakları sessizliğe büründü.

Tekirdağ sokaklarında kısıtlama sessizliği

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Tekirdağ sokakları sessizliğe büründü.

Çin'den bütün dünyaya yayılan korona virüs belası nedeniyle dünya genelinde tedbirler uygulanamaya devam ediliyor. Ülkede uygulanan 17 günlük tam kapanmadan sonra vaka oranlarında ibre aşağıya doğru inerken, kapanmanın ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederek evlerinden çıkmazken, şehrin sokakları ve yolları da sessizliğe büründü.

Hafta için vatandaşlarla dolup taşan sahil alan ve yürüyüş alanı da kısıtlama sebebiyle bomboş kaldı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde sokaklarda ve yollarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ