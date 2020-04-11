Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan Tekirdağ'da vatandaşlar yasağa ilk andan itibaren uyuyor.

11.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:24
Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan Tekirdağ'da vatandaşlar yasağa ilk andan itibaren uyuyor. Yasakla beraber Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tüm meydan ve caddeler sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından kapsam dışında bırakılan iş yerlerinde çalışanlar ve kamu görevlileri kolluk kuvvetleri dışında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimse sokağa çıkmıyor.

Sayısız miting, konser ve gösteri ile yürüyüşe ev sahipliği yaparak on binlerce kişiyi ağırlayan gün boyu binlerce kişinin gelip geçtiği ve adeta uğrak yeri olan Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı yasakla birlikte sokak hayvanları ve güvercinlere kaldı.

İlçe genelinde olduğu gibi hiç kimsenin olmadığı ve bomboş kalan meydanda sessizlik hakim. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Serdar Ortaç Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Tekirdağ sokağa çıkma yasağına uyuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:54:11. #1.15#
title