TEKİRDAĞ Sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğu
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TEKİRDAĞ Sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğu

Sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğuKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağının getirildiği İstanbul-Tekirdağ karayolunda yoğun araç trafiği yaşandı.

17.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:18
TEKİRDAĞ Sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğu

Sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağının getirildiği İstanbul-Tekirdağ karayolunda yoğun araç trafiği yaşandı. Sokağa çıkma yasağını Tekirdağ'daki yazlıklarında geçirmek için izinsiz gelenleri polis ve jandarma geri çevirdi.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Özellikle İstanbul'dan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek isteyenler, yasağın başlamasına saatler kala kent girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklarına izinsiz gelmek isteyen çok sayıda vatandaşı geri çevirdi. Tekirdağ gelen 65 yaş üstündeki bir kişi de para cezası uygulanarak, geri çevrildi.

KENT MERKEZİNDE DENETİM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentte, bugün eş zamanlı olarak, saat 15.00 itibarıyla polis ve jandarma ekiplerince denetim başlatıldı. Tekirdağ'da polis ekipleri market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim yaptı. Ekipler, valilik önünden başlattığı denetimleri şehrin 4 farklı noktasında sürdürdü. Polis, özel araçları durdurup maske takmayanları uyardı. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımı denetlendi. Maskesi olmayan sürücü veya vatandaşlara da ekipler tarafından maske verildi. Ekiplerin uygulaması saat 00.00'a kadar devam edecek.

TEKİRDAĞ Sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğu

Kaynak: DHA

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