Tekirdağ sisli bir güne uyandı Tekirdağ sisli bir güne uyandı Çorlu ve Ergene'de sis etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptığı şehirlerden biri olan Tekirdağ güne sisle başladı.

Tekirdağ sisli bir güne uyandı Çorlu ve Ergene'de sis etkili oldu TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptığı şehirlerden biri olan Tekirdağ güne sisle başladı. Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca trafikte yer yer uzun araç kuyrukları oluştu. Sis nedeniyle oluşan araç yoğunluğuna mesai başlangıcı olması da eklenince araç kuyrukları gittikçe uzadı. Sis nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı ilçede polis ekipleri de güzergahlarda tedbir alarak olarak kazalara karşı sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis havanın aydınlanması ve güneşin yüzünü göstermesi ile etkisini yitirdi. Kaynak: İHA