TEKİRDAĞ Siperli maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretiyorlar Siperli maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretiyorlarTEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi Ortaokulu işbirliğinde boyutlu yazıcılarda siperli maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretimine başlandı.

Siperli maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretiyorlar

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi Ortaokulu işbirliğinde boyutlu yazıcılarda siperli maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretimine başlandı.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına destek olmak amacıyla, Türkiye tek yürek oldu. Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kapaklı Belediyesi Ortaokulu'nda solunum cihazları için çoğaltıcı aparat ve sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başlandı. Kapaklı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Suat Yüksel, günde 10 maske ve 8 aparat ürettiklerini söyledi.

Siperli maske ve çoğaltıcı aparatların 3D yazıcılarda üretildiğini belirten Suat Yüksel, "Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Kapaklı Belediyesi Ortaokulu olarak milletçe mücadelesini verdiğimiz bu virüs salgınında elimizden ne gelebileceğini istişare ettik. Elimizdeki imkanları bizim için canla başla çalışan sağlık personeline siperli maske ve solunum cihazları için çoğaltıcı aparat yapmak için kullandık. Kapaklı Belediyesi Ortaokulu olarak günde 10-15 adet siperli maske üretebiliyoruz. Dün itibariyle çokça ihtiyaç duyulabilecek solunum cihazı çoğaltıcısını üretmeye başladık. Şuanda birkaç tane ürettik. Bunları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetine sunacağız" dedi.

'EN BÜYÜK İHTİYAÇ SİPERLİ MASKE'

Siperli maskenin sağlık personeli için acil ihtiyaç olduğunu da kaydeden Yüksel, "Velilerimizin bize destekleri ile okulumuza kazandırmış olduğumuz Yazılım, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin ürünü olarak sağlık camiasının hizmetine ürünlerimizi sunacağız. Çoğaltıcı aparatlarımız ortalama 2 buçuk saatte üretiliyor. Günde yalnızca 1 makineden 8 tane üretimini yapabileceğiz. Elimizde şuan 4 tane 3 boyutlu yazıcı makine var ve 2 tanesinde maske, kalan iki tanesinde ise çoğaltıcı aparat üretiyoruz. Sağlık çalışanlarının en çok siperli maskeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu yüzden ağırlıklı siperli maske üretiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA