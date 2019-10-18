Tekirdağ sigara izmariti yangın çıkardı

18.10.2019 13:51

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigaranın otları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın köye sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın camından söndürülmeden sigara atıldı. Yanan sigara kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler yükselince yangın yaklaşık 20 dönüm alan üzerine yayıldı. Mahalleli durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının seyir halindeki bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığını belirten Sarnıç Mahallesi Muhtarı Kamuran Ünal, Köyümüzde yangın çıktı. Hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. İtfaiye ekipleri hemen geldi. Çok şükür söndürdü. Yangın 15 dönüm üzeri otluk bir alanda etkili oldu. Sanıyoruz buradaki baraja balık tutmaya gelenler sigara attılar yangın o yüzden çıktı yangın. Başka türlü çıkacağını zannetmiyoruz dedi.

Kaynak: DHA