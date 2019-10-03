Tekirdağ sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

03.10.2019 12:11

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinden 2017 yılında Çorlu'daki bir bayiden 82 bin lira ödeyip sıfır aldığı otomobilin ikinci kez boyandığı ortaya çıkan Müşerref Çavuş (57), olayı yargıya taşıdı. Çavuş, raporlarla birlikte noterden tespit yaptırıp, Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup aracının değiştirilmesini talep etti.

Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş, 2017'de yetkili bayiden 82 bin lira bedelle sıfır otomobil aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra aracı satmak isteyen Çavuş, anlaştığı vatandaşla birlikte ekspere gitti. Araç sahibi, ekspertiz raporunu görünce büyük şok yaşadı. Çünkü sıfır alınan aracın tavanı ikinci kez komple boyandığı ortaya çıktı. Çavuş, aracı değiştirmek için başvurduğu firmadan, 'Sorumlu biz değiliz' cevabını alınca konuyu yargıya taşıdı. Noterden raporlarla birlikte tespit yaptıran Çavuş, aracının değiştirilmesi için Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

'SIFIR ARABA ALDIK BOYALI ÇIKTI'

Yaşadığı olay karşısında mağdur olduğunu kaydeden Müşerref Çavuş, '2017 yılında Çorlu'da bayiden sıfır araba aldım ve iki sene sonra da arabayı değiştirmek istedim. Arabacının alıcısı ile ekspere gittim. Ekspertizde tavanın boyalı olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım, 'bana direk aldığınız yere gidin' dediler. Eşimle birlikte Çorlu'ya gittik ve orada araca baktılar, 'yok olamaz, fabrikadan sıfır araba gelmiş bizde size sıfır arabayı sattık' dediler. Bende bilirkişiniz yok mu dedim. Bilirkişi geldi baktı, 'aracın tavanın boyalı olduğu' söyledi. Biz sıfır aldık arabayı fakat şimdi kabul etmiyorlar. Bende mahkemeye verdim aldığım yeri. 3 Aralık'ta mahkememiz görülecek. Biz onların ekspertizi dahil 3 ekspertize gösterdik ve tavan fabrika boyası çıktı dedi.

'FİYATI DÜŞÜYOR'

Arabasının değerinin düştüğünü ifade eden Çavuş, 'Aracımın değeri 30 bin lira düştü. Alıcılarda zaten, 'bu şartlarda arabayı almam' diyorlar. Arabayı aldığımızdan bu yana pek satmaya niyetimiz yoktu. Ama ihtiyaç doğrultusunda nakit paraya çevirelim daha sonrada başka bir araba alırız diye kararlaştırdık eşimle. İyi ki satmaya niyetlenmişiz ki bu olayı gördük. Arabanın belli bir süre sonra zaman aşımı varmış. Belki de bize hava şartlarından olduğunu söyleyeceklerdi erken fark etmesek. Onların uzman bilirkişisi bile arabanın boyalı olduğunu söylemesine rağmen bize orada evrak vermediler. Bizde başka bir ekspertize gösterelim dedik onlarda tavan boyalı dedi. Bugün herhangi bir galeriye gitseniz tavan boyalı olunca aracın değerinin en az 30 bin lira aşağı alıyorlar. Araç piyasasında tavan en riskli bölge olarak geçiyor. Biz hiçbir kazaya karışmadık bizim hiçbir kaza raporumuz yok. Bakımlarını bayisinde zamanında yaptırdık. Şu anda araç 30 binde zaten. Tüketici hakkımızı sonuna kadar kullanacağız diye konuştu.

'SIFIR ARABA ALSALAR DAHİ EKSPERTİZE SOKSUNLAR'

Müşerref Çavuş'un eşi Zafer Çavuş ise araç alacakları uyararak, şunları söyledi

Araba alacaklar lütfen almadan önce aracı ekspertize göstersinler. Çünkü bu durum bizim başımıza geldiği gibi herkesin başına da gelebilir. Firmaya ilk gittiğimizde böyle bir şey olamaz dediler. 'Böyle bir şey olsa idi tüketiciye bunu söyleriz belli bir miktar düştükten sonra tüketici alırsa veririz' dediler. Daha sonra biz ısrar ettik aracın boyalı olduğuna dair. Boya koordinatörü geldi, aracın boyalı olduğunu söylemesine rağmen 'bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Siz hukuki yollardan hakkınızı arayabilirsiniz' dediler. Bizde hukuki yollara başvurduk. Avukatım aracılığıyla aldığım bayiye, İstanbul bayisine ve genel bayiye ihtarname gönderdik. Cevap olarak bize, iddialarınızın asılsız olduğunu ve arabada boya olmadığını söylediler. Bu cevap doğrultusunda mahkemeye dava açtık. Bu süre zarfında bize dilekçe gönderdiler, 'siz bizden haksız kazanç elde etmek için mi dava açtınız' dediler. Bizde başımızdan geçen olayları yazılı olarak cevap verdik. Mahkemede bu durumun ortaya çıkacak ve mağduriyetimiz giderilmesini istiyoruz.

Kaynak: DHA