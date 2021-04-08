TEKİRDAĞ SEMALARINDAKİ PELİKANLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN
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TEKİRDAĞ SEMALARINDAKİ PELİKANLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ semalarında sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu.

TEKİRDAĞ semalarında sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel şölen oluşturdu.

Her yıl çeşitli mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika'dan Avrupa göç eden pelikan sürüsü için Türkiye önemli kilit noktası konumunda bulunuyor. Bu noktada Trakya Bölgesi her yıl binlerce pelikan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. Trakya'ya gelen binlerce pelikanın geçişi Tekirdağ'ın semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu. Trakya'nın sulak alanlarda mola verip, bir süre karınlarını doyuran pelikanlar dinledikten sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde geçiş yaptıkları sırada zaman zaman zikzaklar çizerek bazen de tek sıra halinde ilerledi. Güzel bir uyum içerisinde muhteşem görüntülere sahne olan pelikanların o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ SEMALARINDAKİ PELİKANLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN
TEKİRDAĞ SEMALARINDAKİ PELİKANLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN
TEKİRDAĞ SEMALARINDAKİ PELİKANLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN
TEKİRDAĞ SEMALARINDAKİ PELİKANLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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