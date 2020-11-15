Tekirdağ Şehir Hastanesine eski bakan Cumalıoğlu'nun isminin verilmesi yeğenlerini sevindirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Şehir Hastanesine eski bakanlardan dahiliye uzmanı Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun isminin verilmesi, yakınlarına büyük sevinç yaşattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Şehir Hastanesine eski bakanlardan dahiliye uzmanı Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun isminin verilmesi, yakınlarına büyük sevinç yaşattı.

Tekirdağ'da yaşayan Necla Dönmez (78), Nurcan Karadeniz (76) ve Zehra Dönmez (70) kardeşler, 13 Kasım'da açılışı yapılan Şehir Hastanesine dayıları Cumalıoğlu'nun isminin verilmesi ile sevindi.

Necla Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayısının hastaneye verilen isminin ölümsüzleştirildiğini söyledi.

Dayısının hem Tekirdağ'a hem de ülkesine güzel hizmetler yaptığını anlatan Dönmez, "Dayımızın isminin hastaneye verilmesiyle gurur duyduk. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Ben rahatsız olduğum için açılışa katılamadım. Dayım yaşadığı sürece insanlara faydalı olmaya çalıştı." dedi.

Nurcan Karadeniz ise dayısının isminin memleketinde yaşatılmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Bu müjdeyi, hastanenin açılacağı gün öğrendiklerini belirten Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bu açılış bizim için çok sürpriz oldu. Açılışta Tayyip Bey ile tanışma fırsatı bulduk. Tayyip Bey'in orada konuşurken dayımızdan övgüyle bahsetmesi çok hoşuma gitti. Dayım çok iyi bir insandı. İzin günlerinde Tekirdağ'a geldiğinde tanıdıkları ve sevenleri ona muayene olmaya gelirdi. Herkese yardımcı olurdu. İşini severek yapardı. Bakan olduğunda da çok faydalı işler yapmıştır. Dayımla gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bey ile açılışta tanışıp dayım ile ilgili konuştuğumuz için de çok mutluyum."

Zehra Dönmez de dayısının doktor, aynı zamanda siyasetçi olduğunu anlattı.

Sağlık sorunları olmasına rağmen bu tarihi ana tanıklık etmek için hastanenin açılışına katıldığını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Sabah İstanbul'da doktor kontrolünden çıkıp Tekirdağ'a gelmiştim. Aniden böyle bir haber aldık. Rahatsız olmama rağmen dayıma olan sevgimden dolayı açılışa gittim. Onun isminin Tekirdağ'da yaşatılması özellikle mesleğiyle ilgili bir yere verilmesi çok güzel. Tekirdağ'a çok büyük yardımları oldu. Onun isminin böyle bir esere verilmesi bize gurur veriyor."

İsmail Fehmi Cumalıoğlu

Tekirdağ'da 1912'de doğan İsmail Fehmi Cumalıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra iç hastalıkları mütehassısı oldu.

Samsun Askeri Hastanesi Baştabipliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı yaptı. Daha sonra siyasete atılan Cumalıoğlu, 13. Dönem Kayseri, 15. ve 16. Dönem İstanbul milletvekilliği ile 1977-1978 yıllarında Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman