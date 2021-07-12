Tekirdağ Şehir Hastanesinde hasta yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
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Tekirdağ Şehir Hastanesinde hasta yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı

Tekirdağ Şehir Hastanesinde hasta yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi gören hastanın yakınları bir peçeteye yazılı teşekkür notu bıraktı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi gören hastanın yakınları bir peçeteye yazılı teşekkür notu bıraktı.

Valiliğin Twitter hesabından, hastanenin kadın hastalıkları ve doğum servisinden taburcu olan bir hastanın yakınlarının bir peçeteye yazdığı not paylaşıldı.

Notta, "Tüm emekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. İyi ki siz sağlık çalışanları varsınız. Hakkınızı helal edin. İyi çalışmalar." ifadeleri yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, küçük bir teşekkür notunun, sağlık çalışanlarının bütün yorgunluğunu aldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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