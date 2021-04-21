Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt içi ve yurt dışından hastalara hizmet veriyor
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Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt içi ve yurt dışından hastalara hizmet veriyor

Tekirdağ Şehir Hastanesi yurt içi ve yurt dışından hastalara hizmet veriyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında geçen yıl 13 Kasım'da açılan ve bir ay sonra hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelenlere de şifa oluyor.

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında geçen yıl 13 Kasım'da açılan ve bir ay sonra hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelenlere de şifa oluyor.

Akfen İnşaat tarafından yapılan 566 yatak, 124 poliklinik ve 18 ameliyathaneli hastane, 159 bin metrekarelik kapalı alanda sağlık hizmeti sunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkan hastanedeki 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrıldı. Hastanede 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı mevcut.

Tek kişilik yoğun bakım odalarının ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebildiği hastanede, tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası, anne oteli, kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi, radyoaktif iyot tedavi ünitesi ve kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılıyor.

"6 bin 200 ameliyat yapıldı"

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, hastanenin salgın döneminde kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta da belirttiği gibi hastanenin sağlık turizmi açısından gerçek bir üs olduğunu ifade eden Kalkan, "Şehir hastanesinde 4 aydır ileri sağlık hizmeti gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 220 bin hastaya ayakta, 15 bin 600 hastaya da yatarak sağlık hizmeti sunuldu. 6 bin 200 ameliyat, 284 doğum, 484 anjiyo ve kalp pili takılma işlemi yapıldı. 41 açık kalp cerrahisi başarıyla gerçekleştirildi." dedi.

Kalkan, yakın iller ve ülkelerden hastaneye yoğun şekilde hasta geldiğini anlatarak, "Özellikle sağlık turizmi alanında Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Azerbaycan ve Irak'tan bile hastalar geliyor. 132 pandemi servis yatağımız, 46 yoğun bakım yatağımız da mevcut. Aynı zamanda da medikal sığınağımızda anında yoğun bakıma çevrilebilecek 50 yatak kapasitemiz var." ifadelerini kullandı.

Kalkan, salgın sürecinde şehir hastanelerinin değerinin bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde kaliteli sağlık hizmeti sunulduğunun altını çizen Kalkan, şunları kaydetti:

"Hastanemiz Trakya'nın sağlık üssü olma yolunda ilerliyor. Bu yönde ciddi ilerlemeler kaydetmekteyiz. Hastanemiz, pandemi sürecinde bizi rahatlatan bir sağlık üssü oldu. Irak'tan sabah 08.00 uçağına binip İstanbul Havalimanı'na 10.00 gibi gelenler, saat 13.00 gibi hastanemizde oluyorlar. 5 saatte Irak'tan buraya gelip tedavi olup dönen hastalarımız var. Balkan ülkelerinden de yoğun bir talep söz konusu. Hastanenin emekleme döneminde bile sağlık turizmi anlamında bu kadar ilgi görmesi, gelecekte bir merkez olacağının işaretidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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