Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, 1 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, bugüne kadar başta Balkan ülkeleri olmak üzere 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi.

Tekirdağ'da, 6 Aralık 2020'den itibaren hasta kabulüne başlanılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, başta Balkan ülkelerinden olmak üzere farklı ülkelerden hastaların ilgi odağı oldu. Bulgaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Avusturya, Ukrayna, Özbekistan dahil 27 ülkeden bugüne kadar 800 hasta gelerek tedavi gördü. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, sağlık turizmine değer verdiklerini söyledi. Onar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile yaptıkları iş birliğinin de önemli sonuçları olduğunu belirterek, yabancı hastalarının özellikle Türkiye'de uzman hekimlere daha kolay erişebilmeleri için tercih ettiğini söyledi. Onar, "Bu hafta içinde Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışının seneidevriyesini idrak ettik. Hastanemiz açıldığı günden bugüne kadar 760 binin üzerinde hastaya hizmet verdi. Özellikle kardiyoloji, kalp damar cerrahi, genel cerrahi onkolojik cerrahi, jinekoloji cerrahi alanında önemli hizmetler sunmuş bir şehir hastanesi olarak ön plana çıktık" dedi.

Özbekistan'dan tedavi olmak için hastaneye gelen Zebo Melik Muratova, doktorların çok ilgilendiğini ve Türkiye'nin sağlık anlanında çok iyi olduğunu belirterek, "Özbekistan'dan geldim tedavi için. Hastane çok güzel. Çok mutluyuz, şu an tedavimi oluyorum. Hastaneler güzel, diye burayı istedim ve ondan Türkiye'ye geldim. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tavsiye ederim, gelsinler. Ben çok memnunum, onun için tavsiye edebilirim" diye konuştu.