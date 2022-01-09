Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Onar'dan "aşı olun" çağrısı - Haberler
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Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Onar'dan "aşı olun" çağrısı

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Onar'dan
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, hatırlatma dozu için sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, hatırlatma dozu için sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Onar, AA muhabirine, salgınla mücadelede herkesin tedbirlere daha fazla uyması gerektiğini söyledi.

Hastanede aşı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Onar, "Bugünlerde salgın mevsimsel griple iç içe geçmiş durumda. Bu küresel pandemi esnasında özellikle kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirilmemesi gerekiyor. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı. Kalabalık ortamlarda geçirilen uzun vakitler virüsün bulaşma ihtimalini artırabilir." dedi.

Onar, hatırlatma dozunun salgının önlenmesinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu ifade eden Onar, "Vatandaşlarımız aşıya ilgi gösteriyor ama sırası geldiği halde hatırlatma dozunu olmayanlar var. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Toplumsal mücadele çok önemli. Sırası gelenlerin hatırlatma doz aşılarını olmalarını bekliyoruz. Herkesin kendi sağlığı ve sevdiklerini sağlığı için salgınla mücadelede rehavete kapılmaması gerekiyor."dedi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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