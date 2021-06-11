TEKİRDAĞ SAHİLLERİNDE 'MÜSİLAJ' TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
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TEKİRDAĞ SAHİLLERİNDE 'MÜSİLAJ' TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Tekirdağ'da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) temizliği bugün de sürdürüldü.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Tekirdağ'da Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) temizliği bugün de sürdürüldü.

Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulamasına geçildi. Marmara Denizi'nde dün başlatılan müsilaj temizliği bugün Tekirdağ'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldü. Merkez Süleymanpaşa ilçesi balıkçı barınağı ve çevresinde ekipler tarafından tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, be taraf edilmek üzere kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Denizde müsilaj temizliğinin aralıksız süreceği belirtildi.

TEKİRDAĞ SAHİLLERİNDE 'MÜSİLAJ' TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
TEKİRDAĞ SAHİLLERİNDE 'MÜSİLAJ' TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
TEKİRDAĞ SAHİLLERİNDE 'MÜSİLAJ' TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
TEKİRDAĞ SAHİLLERİNDE 'MÜSİLAJ' TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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